De esta copa no has de beber, Albinegro

Lo más preocupante para el hincha, que se fue ofuscado en líneas generales, insultando en muchos casos, es la falta de fuego, la carencia de ideas de tres cuartos de cancha en adelante. Máxime en una era en la que el trato de pelota y la movilidad de sus jugadores habían sido un sello distintivo.

Nada de eso sucedió. El Capataz terminó enredado en el planteo de Laspada, achicando espacios contra su arco, con un equipo corto y tapándole los posibles receptores al rival. Apenas algunas apariciones de Vergara, en tándem con Jonathan Morales por la izquierda, rompían con la monotonía en la primera parte. Enzo Romero no tuvo situación de peligro a su favor y los mediocampistas que estaban obligados a trasladar la pelota no funcionaron. Diego y Ulises Romero fueron reemplazados, además del debutante Hours, que mostró muchos yerros en el manejo de la pelota. La única de peligro fue un centro de Morales que el Aqua Romero no pudo rematar.

Definición

Para el complemento, Coronel apostó al ingreso de Germán Weiner por Hours. La placa levantó el aliento desde la popular, pero no mucho más. El local se desesperó, cubrió muy mal los espacios de la mitad hacia atrás y lo pagó carísimo. A los 11, el Depo no tiró un tiro de esquina al área. Movió la pelota, Ostapkiewicz se desmarcó y terminó cabeceando solo en el punto penal para poner el 1 a 0 y estirar la ventaja en la llave.

El golpe final se produjo a los 33, cuando Cipo perdió la pelota en una salida y el ingresado Hurtado acompañó la contra que sacó Prieto para sellar la eliminatoria y despedir al Albinegro.

El Naranja se tomó revancha

En 2018, en la misma instancia preliminar de la Copa Argentina, Cipolletti había derrotado a Roca por penales en el Maiolino, tras ganar 1 a 0 en la ida y caer por el mismo resultado en la revancha.

Matías Alasia fue el héroe al contener remates decisivos desde los doce pasos.

Coronel, clarito: “Es duro y duele muchísimo”

El entrenador de Cipolletti dio la cara apenas terminado el partido. En declaraciones a LU19, fue autocrítico y dijo que hay que dar vuelta la página.

Es de hablar poco y no le gusta dar notas, por lo que más se valora que haya puesto la cara apenas terminado un partido adverso. El entrenador de Cipolletti, Gustavo Coronel, admitió a LU19 que la eliminación ante el eterno rival es un golpe “duro y duele muchísimo”.

Y agregó: “Era un desafío que teníamos que afrontar. Por ahí se esperaba otra cosa, hacer un análisis en caliente no sirve. Uno entiende el enojo del hincha, buscábamos pasar la llave pero no lo conseguimos”.

2 únicas derrotas en su ciclo, las de la Copa

Gustavo Coronel llegaba invicto como técnico de Cipolletti a la serie contra Roca, pero perdió los dos partidos justo ante el eterno rival.

Seguidamente, indicó: “Somos conscientes de que hemos perdido un clásico en Copa Argentina. Hay que seguir trabajando y tratando de corregir cosas, dejar esto atrás y meternos de lleno en lo que va a ser la reválida, que arranca el 3 de febrero”.

Además, sostuvo que la “pretemporada fue corta pero exigente, uno apostó a tratar de ganar esta serie y no pone excusas. No soy de poner excusas, sabiendo de que ahora vuelve la impaciencia”.

No obstante, adelantó: “Vamos a seguir poniéndole el cuerpo y energías a Cipo. Faltó más tranquilidad. Hay que apostar a la filosofía que instalamos en la fase regular. Seguiremos apostando a la cantera si se van jugadores. La reválida va a ser durísima”, analizó en el final de la charla.