De estrella Disney a exitosa directora de cine porno

La actriz Bella Thorne, quien llegó a la fama por protagonizar la exitosa tira de Disney A todo ritmo (Shake It Up) junto a Zendaya (coprotagonista de la nueva saga de Spiderman), recibirá un premio de honor por dirigir, con 21 años, su primera película pornográfica, la cual se titula Her & Him.