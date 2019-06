De la tensión política a una impensada anécdota sexual: la noche de Gerardo Romano en PH

Luego, y con el arranque de la sección “Punto de encuentro”, comenzó a sentirse la “tensión” entre Romano y Pradón. Es que sorpresivamente, la ex vedette confesó que tuvo un affaire con el ex presidente Carlos Saúl Menem, mientras relataba como fue su infancia y adolescencia sin su madre. Efectivamente, la blonda señaló que ese político le ayudó a encontrar a su mamá. “¿Es cierto que te ayudó un importante político a encontrarla?”, manifestó Andy, a lo que Romano acotó: “¿El delincuente?”.

Un tanto molesta con el comentario, la actriz contó detalles de la historia: “Me ayudó un ex presidente a buscar a mi mamá, en realidad fue su entorno. Se portó muy bien. Estamos hablando de Carlos Menem. Era su amiga y tuve algo con él”.

Embed

Enojada con lo que había generado Gerardo, Pradón terminó mandándolo al frente y contó que entre ellos pasó algo cuando eran muy jóvenes, pero que nunca llegaron a concretar “¿Cómo tuvimos algo ahí que no alcanzamos a concretar?”, le consultó al actor, dejándole en claro que no quería que la siguiera criticando por su romance con Menem.

romano-2.jpg

Apenas unos minutos después, el intérprete manifestó que durante la gestión de Carlos Menem y Domingo Cavallo él pudo terminar de hacerle una cómoda casa a sus padres. “Hice una casa enorme y cómoda para que pudieran estar ahí. Yo no soy creyente, pero de un momento a otro, empecé a tener un éxito desmedido, justo cuando me había quedado sin plata para seguir construyendo. Parece que el hacedor me tiró una mano y así puede terminarla. Fue en la época de los 90, con el uno a uno”, reveló.

En ese momento, Pradón se cobró el comentario que le había lanzado Romano. “¿Y te quejas?”, le dijo un tanto indignada. “Hicimos mierda el país”, le contestó sin vueltas.

Luego, Luis Novaresio manifestó que efectivamente la década del 90 fue terrible para él y su familia, ya que los talleres que tenía su padre quedaron en la ruina. “Mi viejo se murió de pena cuando yo tenía 29 años. Se murió de pena por el uno a uno, y es más, yo tuve que rematar las máquinas que quedaban en el taller para pagarle a los empleados. Él era un inmigrante italiano, que tenía un taller metalúrgico y lo instaló en Rosario. En la época de la revolución productiva, con Menem y Cavallo, todos los talleres se le pararon”, contó. Ante esta historia, Romano se compadeció del periodista.

Embed

Luego, en otro pasaje del programa, Andy le preguntó a los invitados con quien de los presentes, hipotéticamente, tendrían un romance. Novaresio sorprendió a todos al confesar que tendría algo con Gerardo Romano, pero para evitar la polémica, terminó inclinándose por Adriana Salgueiro, otra de las animadoras de la noche.

Por último, y ya sobre el final del programa, Romano habló sobre su participación en una orgía, con personas muy importantes. “¿Tuviste sexo grupal?”, le consultó Andy, para que luego el actor abriera una caja de Pandora. “Si, tuve sexo grupal. De 3 y de 60 personas”, comentó, para dejar a todos con la boca abierta. “Si yo dijera los nombres de los que estaban ahí. Había 20 personas muy famosos. Todo empezó como un asado, pero un invitado muy poderoso se encargó de llevar a la puerta de mi casa un micro con 35 chicas adentro. Esto fue hace 40 años. Eran chicas pagas y cuando vi que la situación se estaba poniendo complicada, les dije a todos que se vayan y que siguieran en otro lugar. Yo después los seguí y cuando abrí la puerta y había 60 personas en bolas”, finalizó.

LEÉ MÁS

Indignadas y en campaña

Dejó plantados a los niños de "Panzas Calientes"