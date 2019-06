Dolores Fonzi, Muriel Santa Ana y Marina Glezer se fotografiaron besándose para condenar el fallo.

“Besarse no es delito. Basta de violencia contra el colectivo LGBT+. Justamente, en el Día Internacional del Orgullo, sentencian a un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez por besar a su esposa. Justo hoy, cuando se cumple el 50° aniversario de la rebelión de las disidencias en el barrio neoyorquino de Stonewall…BASTA! Debemos reforzar más que nunca la movilización popular. #AbsolucionParaMariana #CondenadaPorBesar #BastaDeLesbofobia #BesarseNoEsDelito”, escribieron.

Claro mensaje: “Besarse no es delito. Basta de violencia contra el colectivo LGBT+”.

Dolores Fonzi, Muriel Santa Ana y Marina Glezer se fotografiaron besándose para condenar el fallo.

“Basta de violencia contra el colectivo LGBT+ #AbsolucionParaMariana #CondenadaPorBesar #BastaDeLesbofobia”, apuntaron en otra publicación.

La sentencia: Gómez fue condenada a un año de prisión en suspenso por resistencia a la autoridad.

Dolores Fonzi, Muriel Santa Ana y Marina Glezer se fotografiaron besándose para condenar el fallo.

Terrible episodio

El episodio ocurrió en octubre de 2017, cuando Mariana y su esposa se encontraban fumando y besándose en un andén de la estación Constitución, lo que motivó la intervención de los policías de la Ciudad Jonathan Rojo y Karen Villarreal, supuestamente para que Gómez apagara el cigarrillo. “Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde había más gente fumando”, aseguró en su declaración Gómez, quien detalló que, en esa situación, Rojo se dirigió a ella diciéndole: “Pibe, ¡apagalo!”.

“Le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo”, relató la joven.