De los policiales a preparar platillos en sólo 15 minutos

Hasta el momento, el envío cuenta con 29 episodios, cada uno de 15 minutos, en los que se lo puede ver preparando canelones, milanesas, vitel toné, paella y tortillas, entre otros planillos fáciles y rápidos. “Tengo todo el día la cabeza pensando en policiales, drama, y este es el momento para distraerme”, se lo escucha decir en uno de los pasajes del primer episodio.

Meses atrás, en diálogo con Big Bang News, el periodista contó algunos detalles de cómo nació el programa, que lo muestra de una forma totalmente diferentes a como se lo conoce. “La idea surgió charlando con un amigo dueño del canal y no lo dudé. Me hace bien, es el momento en el que genero una energía muy positiva. Se trata de mostrar recetas simples y aprender cuestiones elementales, bien natural y real”, relató y luego agregó: “Con los años de nivel de estrés y absorción de mala energía, de buscar todos los días los mismos temas, con crímenes y robos; lo físico y lo mental se afectan. Eso me hizo buscar alternativas para bajar mi nivel de estrés”.