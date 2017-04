De menos a más: el 9 que fue clave al final

El Pela se ganó un lugar entre los once y no desaprovechó la oportunidad tras la lesión de Mario Villagra. En los últimos dos partidos se despachó con un gol y dos asistencias claves para llegar a este duelo definitorio con grandes posibilidades de ascender.

El delantero fue uno de los goleadores del equipo en la pasada Copa Neuquén, sin embargo, sufrió una lesión en la final ante Alianza que lo relegó de la consideración del DT. Pese a todo esto, terminó teniendo su chance y respondió con creces.

“Llegué a Pacífico a los 18 años (hace nueve) sin haber hecho formativas en ningún club y este es mi primer torneo federal”, contó el delantero que convirtió el único gol en el partido de ida ante J. J. Moreno de Madryn.

Es uno de los tantos jugadores de este plantel que surgió de la cantera decana y que hoy tiene la oportunidad de disputar una final histórica por el ascenso al Federal B. “Hablábamos con los chicos que todavía no somos conscientes de dónde estamos y en las circunstancias en las que estamos dejando al club. Es algo muy lindo y una oportunidad única”, enfatizó.

Tridente letal

Junto con Lucas Reynoso y Jesús Molina forman un tridente de temer para cualquier defensa que hasta el momento le dejó mucho rédito a Gabriel Lineares. “Con Molina jugamos entera la Copa Neuquén. Él terminó con 9 goles y yo con 7. Nos entendemos y nos llevamos muy bien en la cancha. Tratamos de ser punzantes a la hora de atacar”, analizó Parroni.

En la primera final, Molina, figura del equipo, fue seguido de cerca por más de un jugador rival, lo que generó que sus compañeros tengan más espacio.

“Es algo que se dio en el partido, no pensamos que le iban a poner marca personal a Molina, pero se dio así y él fue inteligente para que nos queden espacios para jugar con Lucas”, analizó el 9.

Pacífico viajará el próximo jueves a la medianoche hacia Madryn, donde el sábado tendrá la última gran cita para buscar el ascenso. “Tenemos muchas ganas y ojalá se nos dé”, concluyó el goleador, quien sueña con repetir en la red y darle al Deca el tan merecido y ansiado ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional.

Hours se lo pierde: “Me sentí muy mal”

La nota negativa de la primera final en casa para el Decano fue la expulsión de Nicolás Hours, uno de los jugadores más regulares del equipo que no podrá estar en la vuelta en Chubut.

El ex Patagonia vio dos veces la amarilla, la segunda por interponerse a la intención de jugar rápido un tiro libre por parte del rival. Una tarjeta que pocas veces se ve en el fútbol y que le tocó sufrir al mediocampista. “A mi manera de ver la expulsión, fue muy injusta y me dejó un sabor muy amargo. Era un partido que esperaba hace mucho tiempo. Aparte, me estaba sintiendo cómodo en la cancha. Dejar al equipo con uno menos dándole a ellos la chance de que nos empaten fue muy feo. La pasé muy mal, estuve muy caliente”, reconoció el jugador.

De todas maneras, luego de consumada la victoria, la tranquilidad le ganó a la impotencia y si bien deberá verlo desde afuera, mantiene la misma ilusión que el resto de sus compañeros.

“Muy contento por la victoria del equipo. Lo habíamos trabajado mucho en la semana y poder ganar fue muy gratificante. En la semana voy a estar con el grupo, voy a ir a Madryn y apoyaré desde afuera. Este es un grupo muy unido, de amigos, así que vamos a estar ahí apoyando”, expresó Hours, que se subirá al micro la medianoche del jueves con el resto del plantel.

Será la única baja del conjunto neuquino respecto de los once que entraron desde el minuto cero en el partido de ida.

4 partidos jugó como titular en el Federal C.

Le tocó entrar por primera vez ante Alianza por la expulsión de Molina. Luego estuvo en los dos ante La Amistad y en la primera final del domingo pasado.