Por empezar cabe recordar que solo se juega con público local, así que los de Boca ya quedan excluidos y no tienen chances de ir. Por otro, hay que cumplir con muchos requisitos que exige la entidad de Núñez para obtener el ingreso a la cancha. Además, el mes recién comienza y por supuesto que la mayoría aún no cobró (se estima un gasto de 15 mil pesos entre el viaje en avión, estadía, entradas). Y como si fuera poco, en poco tiempo los eternos rivales, los dos colosos de nuestro fútbol, vuelven a enfrentarse por partida doble en las semifinales de la Copa Libertadores y muchos hinchas, como admite Pablo Pérez, referente de la filial 7 de Octubre del Millo optaron por "guardarse" para esa ocasión. Dicha agrupación igualmente tendrá a varios miembros presentes hoy en la cancha.También viajaron los chicos de la filial Neuquén River Plate, con Claudia Caneo a la cabeza (prima de Miguel, ex jugador de Boca, que en la semana accedió a una nota color con este portal). Junto a ella partieron esta mañana en avión a Buenos Ares, Pablo Hiruela, Franco Cricenti y Mariano Marichalar, todos fanas del Millonario. Ahí se los ve en la imagen, en plena pista, antes de subirse al avión, posando felices de la vida con la bandera y el nombre de la agrupación. Otros amigos se habían adelantado viajando ayer sábado.Habrá regionales esta tarde en Núñez. El River-Boca, obvio, no pasa por alto en la zona. De Neuquén al Monumental, sin escalas.

