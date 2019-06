En Gimnasia la historia del fútbol femenino recién comienza y la futbolista neuquina es parte de un inicio alentador. Cuando tenía 18 años, Franzante llegó a La Plata para estudiar abogacía, tuve un breve paso por Estudiantes, donde no se sintió cómoda, y encontró su lugar en Villa San Carlos de Berisso. Después de unos tres años, continuó su carrera en Estados Unidos, donde jugó en Southweet Collage de Misisipi dos temporadas. En su regreso a la ciudad de las diagonales, el año pasado, su ex entrenador presentó un proyecto en el Lobo, y ella decidió ser parte de ese plantel. Fue el paso inicial, el que condujo finalmente a la neuquina a la primera división del fútbol argentino.

Ailín Franzante

"Mi mensaje para las niñas que juegan al fútbol es que no escuchen a los que le dicen que no, lo que sienten que está bien, va a estar bien. Que no se dejen engañar por la cultura y por los no, incluso los de su misma familia. El fútbol y el deporte no es una cuestión de género, cualquier persona puede jugar a lo que le gusta”.Ailín Franzante. Futbolista neuquina de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Desde un inicio tuvimos el acompañamiento del club y se fue incrementando. Creo que al comienzo Gimnasia aceptó la disciplina por una cuestión legal, pero de a poco, a medida que íbamos ganando y que nos íbamos interiorizando con el club, fueron aprendiendo ellos a darnos ese lugar y nosotras también a ganárnoslo. Realmente nos sentimos muy acompañadas, por ejemplo, con el espacio para entrenar, como también con los viáticos que nos brindaron”, contó Ailín, que tiene 25 años.

En primera división vivirán la reciente profesionalización del fútbol. “ojalá que siga”, dijo.

Ailín Franzante

Durante el campeonato, el plantel vivió momentos muy significativos, como la oportunidad de estrenar la camiseta “Historia” en El Bosque. “Es la primera vez que un equipo femenino estrena una camiseta. Eso demuestra mucho lo que es el club”, reflexionó.

Ailín creció siendo parte de Patagonia, por el vínculo que tuvo su familia con la institución; y le gusta el fútbol desde temprana edad. “El primer recuerdo que tengo con la pelota es mi papá, vivo total, teniendo la pelota y yo queriendo sacársela”, contó entre risas.

La neuquina no abandonó ese amor por la redonda y vive con satisfacción la profesionalización del fútbol en AFA. “Nos sorprendió. Estábamos entrenando normal, de forma amateur, y de repente nos enteramos que se había profesionalizado. Tuvimos la suerte de salir campeonas y vamos a tener esa posibilidad. Ojalá que siga ese desarrollo”, sostuvo.

Ailín les envió un mensaje a todas las niñas que juegan al fútbol en la región: “No escuchen a los que le dicen que no, lo que sienten que está bien, va a estar bien. Que no se dejen engañar por la cultura y por los no, incluso los de su misma familia. El fútbol y el deporte no es una cuestión de género, cualquier persona puede jugar a lo que le gusta”.

22 los partidos jugados

Franzante fue clave dentro de la estructura del equipo que logró el campeonato.

2 los goles convertidos.

Ailín, además, se dio el gusto de gritar dos goles propios durante la temporada 2018/2019.

Una chance para ser visibles

La neuquina campeona con Gimnasia y Esgrima de La Plata también dejó su impresión por la próxima Copa Mundial en Francia, que disputará la selección nacional después de 12 años sin presencia en la máxima cita internacional.

“Creo que el grupo que le tocó es bastante difícil, porque vienen jugando a este nivel desde hace muchísimo tiempo. Igual, creo que no se van a quedar con esa idea y van a salir a pelearla, a hacerse ver. La parte de los resultados capaz que no las favorece mucho, pero creo que es una gran oportunidad para ser visibles, de estar ahí”, expresó la defensora de 25 años.

La Selección Argentina debutará en el Mundial de fútbol femenino el lunes 10 de junio, desde las 13, frente a Japón. También deberá medirse ante Inglaterra y Escocia.

“Hace bastante tiempo no están en una copa y volver a jugarla habla también de todo lo que se viene gestando en Argentina”, manifestó Franzante, quien disfruta de cada avance del fútbol femenino y espera que continúe su desarrollo a lo largo del tiempo.