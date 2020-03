De película: Jagger simpatiza con el diablo

Diabólico

El personaje de Jagger es Charles Willeford, un coleccionista de arte millonario y malvado. Su rol es convencer a un periodista para que entreviste a un artista y poder robarle una de sus pinturas. De traje y peinado hacia atrás, el músico interpreta un personaje que el director Capotondi considera como “una versión del diablo”. El cantautor encontró la manera de darle forma al personaje, con su peinado relamido hacia atrás y su acento ligeramente amenazador de Chelsea de la década de 1960.

“Desearía haber actuado mucho más. Solo he hecho fragmentos por aquí y por allá cuando he podido’’, dijo Jagger en una entrevista con los medios y agregó con humor: “Tú sabes, tengo otro trabajo. Tengo varios trabajos más, en realidad’’.

Seguro: “estaba a mi alcance hacer el personaje. Pensé que sería divertido”, dijo Jagger.

Encantador

Cuando el realizador Capotondi conoció a Jagger en Londres para hablar sobre su personaje, le sorprendió la humildad del rockstar. “Dijo, ‘mira, no he hecho esto en 20 años, puede que esté oxidado’”, recordó Capotondi. “Interpretar al diablo es algo que le puede atraer a muchos actores. Es un personaje muy serpentino’’, afirmó.

Jagger, quien se sometió a una cirugía del corazón el año pasado, se prepara para el tramo norteamericano de la gira de los Stones “No Filter”.