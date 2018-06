De película: lo chocaron de atrás para robarle $100 mil

El violento asalto ocurrió el lunes alrededor de las 20:30 cuando el dueño de un mayorista de golosinas volvía a su casa por calle Salto Grande. “Cerré como todos los días, me subí a mi auto y me interceptaron a tres cuadras”, confió Ángel sobre el choque que sufrió en la esquina de calle Los Zorzales.

“Miré por el espejo para ver qué había pasado y venían dos chicos corriendo. El que se bajó del lado del conductor tenía un arma y el otro no recuerdo”, relató el comerciante y agregó que bajo amenaza le exigieron que entregara el dinero -que llevaba en una mochila-, su celular y las llaves de su Renault 4. Ayer pudo recuperar su celular gracias a una clienta que lo halló tirado cerca del lugar del robo.

Rápidamente, los delincuentes se subieron a una Ford EcoSport y dejaron abandonada la camioneta Isuzu en la que circulaban. Al escuchar el impacto, vecinos llamaron a la Policía y un móvil de la Comisaría 16 se acercó al lugar.

El comisario Henry Leppe explicó en conversación con LU5, que los ladrones huyeron por calle El Cóndor y que tras consultar al comando, se comprobó que la Isuzu tenía un pedido de secuestro por robo de Cipolletti.

“Se ve que fue algo premeditado porque acá adentro tenemos servicio adicional. Me han estado estudiando”, afirmó Ángel y agregó: “La verdad que estos robos uno los ve en las películas y dice ‘algún día me va a tocar’, pero no de este modo, que con un vehículo robado te choquen para asaltarte”.

Estiman que los delincuentes tenían estudiado el movimiento del comercio, ya que adentro trabaja un policía de adicional.

La camioneta Izuzu que le habían robado a Frasetto

“Lo importante es que no estoy herido. Es algo material que se puede recuperar y no me robaron la llave de mi negocio. Pude volver a abrir y estar trabajando”, dijo Ángel, comerciante asaltado a mano armada en San Lorenzo Sur

La camioneta se la habían robado a un conocido meteorólogo

“Nos robaron una camioneta pick up Isuzu plateada, cuatro puertas, modelo 2004. La patente de atrás está cubierta por un paragolpes de hierro. Cualquiera que la vea o pueda brindar información, gracias”, había publicado el meteorólogo de la AIC Fernando Frasetto, el 1° de junio en su Facebook cuando le robaron su camioneta en pleno centro de Cipolletti.

El robo ocurrió en calles 9 de Julio y España afuera de la oficina de la AIC y fue denunciado en la Comisaría Cuarta de esa ciudad.

Ante la noticia de su hallazgo en medio de un robo a un comerciante neuquino, LMN intentó contactar a Frasetto, quien prefirió no brindar declaraciones, aunque agradeció que haya aparecido.

10 días transcurrieron entre los dos robos

Si bien no está comprobado que se trate de los mismos delincuentes, la camioneta fue robada el 1° de junio en Cipolletti y luego utilizada para asaltar al comerciante neuquino.

