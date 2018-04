De película: se fugaban y tiraban la cocaína del auto

Según relataron fuentes de la investigación, al auto conducido por la ex candidata, que trabajaba en la Oficina de Violencia de Género como funcionaria judicial, se le ordenó detenerse antes del ingreso norte de Tartagal. Sin embargo, lejos de aminorar su marcha, aceleró y comenzó a fugarse por el centro de la ciudad siendo seguida por un móvil particular de la Policía. Enseguida se sumó a la persecución la Brigada de Investigaciones de Salta.

Digno de una película de aventuras, desde el coche comenzaron a volar hacia la calle los ladrillos de cocaína, que rodaban mientras eran esquivados por los policías, quienes terminaron frenando al auto con otra maniobra propia de cine: le cruzaron un patrullero y lo chocaron. Ahí, tanto la conductora como su acompañante (también mujer) fueron detenidas por los efectivos. Mientras esto sucedía, frente a la terminal de ómnibus eran apresadas otras tres personas y el resto de la banda fue alcanzado en la vecina localidad de General Mosconi cuando intentaba huir. Entre los detenidos estaba el oficial de la Gendarmería.

Todavía no está confirmada la cantidad exacta que transportaba la banda (una versión habla de 26 kilos de cocaína de máxima pureza y otras, de 18 kilos). Si bien no fueron reveladas las identidades de los detenidos, el gendarme fue identificado como el sargento Raúl V. y la ex candidata a concejal es Soledad Rodríguez. El resto de la banda trascendió que tiene altas vinculaciones con personal de la Justicia salteña y de las fuerzas de seguridad de la zona.