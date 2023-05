De qué trabaja el ex de Juana Viale y papá de su hija Ámbar

Ámbar de Benedictis es la hija mayor de Juana Viale, quien acaba de hacer su debut como modelo, fruto de la relación que mantuvo con Juan De Benedectis, su ex pareja y primer amor. De perfil bajo, el padre de la joven no es muy fanático de aparecer en el mundo de los medios, por lo que poco es lo que se sabe de él.

Ambar padre viale 1.jpg

Aunque Juana y Juan mantienen una buena relación a pesar de su separación hace tiempo, ambos prefieren mantenerla en privado. Sin embargo, ambos están para todo lo que necesite su hija en común.

La hija de Juana Viale y Juan de Benedictis, Ámbar de Benedictis, hizo su debut como modelo en una destacada marca de ropa interior, mostrando un sorprendente parecido físico con su madre.

En la última campaña de Caro Cuore, Bed Time Stories, la nieta de Marcela Tinayre y bisnieta de la legendaria Mirtha Legrand posó con tops, camisetas y musculosas para dormir, todas ellas inspiradas en el concepto de comodidad.

En sus redes sociales, la bisnieta de Mirtha Legrand compartió varias imágenes de lo que fue su producción, generando todo tipo de comentarios de sus seguidores, quienes pensaban que la joven estaba viviendo en París.

Ambar padre viale 2.jpg

"¿Esta es la misma que viajó a Francia para estudiar?", "Me encanta la simpleza de esta chica... Mirtha Legrand millennial", y "Me apareció Juana… me detuve y volví a ver, y vaya mi sorpresa, la misma belleza que tu mamá", fueron solo algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

Después de estudiar artes visuales en la Universidad de La Sorbonne en París, Ámbar regresó a Buenos Aires para estudiar Comunicación en la Universidad de San Andrés, sin embargo, ya está dando sus primeros pasos como modelo.