De Rossi "decidió" jugar en Boca y llegaría al país en los próximos días

De Rossi, romano, de 35 años, jugó toda su carrera en el club de la capital italiana con un total de 636 partidos en los que marcó 63 goles. Con la camiseta "Azzurra", sumó 117 encuentros en los que anotó 23 tantos.

El jugador italiano fue campeón mundial con su país en Alemania 2006, mientras que con Roma ganó dos Copas de Italia y dos Supercopas italianas.

En otras declaraciones De Rossi expresó: "Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca". Y contó cómo nació ese amor: "Empecé a ver a Boca cuando era chico por Maradona y por el estadio, me enamoré del estadio. Me enamoré de los hinchas, que son muy pasionales, me hacen llorar. Subir por las escaleras y entrar a La Bombonera, jugar en Boca sería un placer".

Embed

LEÉ MÁS

Neuquinos, parte de la transición en las selecciones de beach handball

Benedetto acordó con el Olympique, ahora falta Boca