De Rossi y de regreso: un debut y un retorno

De Rossi estuvo adentro de una cancha por última vez el pasado 26 de mayo en el encuentro en el cual la Roma se enfrentó ante el Parma en el Olímpico, día en el cual el futbolista se despidió del club romano donde jugó 18 temporadas.

Además de De Rossi, el otro jugador que estará en la lista de convocados para el partido ante Almagro, que se llevará a cabo en el estadio Ciudad de La Plata a partir de las 21.10, es el defensor Lisandro López.

El marcador central de 29 años sufrió un desgarro durante el calentamiento previo al amistoso frente a Tijuana y no pudo cerrar de buena manera la pretemporada, pero más de 30 días después, está listo para volver y el técnico dispondría que regrese al once titular.

18 temporadas de De Rossi en la Roma

El mediocampista italiano será titular mañana frente al Tricolor y se presume que podría volver Lisandro López al equipo titular.

Un viejo conocido, enfrente

Christian Limousin, arquero de Almagro, estuvo 10 años en las inferiores de Boca y ahora sueña con eliminar a los de Alfaro en la Copa Argentina.

“Una derrota los podría afectar mucho. Hay que hacer un partido perfecto y usar nuestras armas”, aseguró.

“Pasé 10 años de muy buenas experiencias, aprendí muchas cosas y me educaron futbolísticamente. Te enseñan que no existe otro resultado que no sea ganar. Es un mundo aparte, muy especial”, culminó el arquero, que intentará convertirse en verdugo del equipo en el que se formó.