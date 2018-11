De Vido trató de vigilante a Juan Grabois

Embed .@JulioDeVido Ni yo soy vigilante ni vos un héroe de la resistencia peronista. Somos millones los que queremos que CFK vuelva pero sin los corruptos. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga; y el que no, que tenga dignidad y no debilite al campo popularhttps://t.co/KVoNCAFPK8 — Juan Grabois (@JuanGrabois) 2 de noviembre de 2018

Ante la dureza de los dichos del ex ministro, Grabois no se quedó callado: “De Vido, ni yo soy vigilante ni vos un héroe de la resistencia peronista. Somos millones los que queremos que CFK vuelva pero sin los corruptos. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga; y el que no que tenga dignidad y no debilite al campo popular”, replicó.

