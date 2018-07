El viernes pasado, el jugador publicó varios mensajes de despedida para sus hijas, Charis (4), Bella (4) y Francesca (3), y su flamante novia, Priscila Leskiw, en su cuenta de Instagram. El futbolista se preparaba para viajar al día siguiente a Arabia Saudita. Sin embargo, a último momento el viaje fue suspendido.

El sábado a las 17.20, hora en la que Defederico tendría que haber estado subiéndose a un auto en dirección al aeropuerto, publicó un furioso tweet. “Un día me voy a cansar de verdad…. ¡¡¡Seguí jodiendo que se te va a caer la cara al piso de vergüenza!!!”, escribió en su cuenta personal.

Pía Shaw brindó detalles del confuso episodio, al hablar de las primeras vacaciones de Cinthia Fernández y su novio, Martín Baclini, quien partió hacia Las Vegas el mismo sábado.

“Había un gran problema. Ellos tenían el vuelo a las 20; y Matías, a las 21.30. Cinthia tenía miedo de encontrarse en el VIP de Ezeiza, que se cruzaran el actual y el ex. Pero Defederico no llegó nunca. Le llegó un mail en inglés -que no entendió nada-, que no se tenía que tomar el avión. Te lo juro”, explicó la periodista.

“Hablé con su abogado, César Carozza, y me dijo que todavía estaba tratando de entender qué era lo que había pasado”, agregó Pía.

Lo cierto es que la advertencia del futbolista llega tras las duras declaraciones que realizó la panelista de América en diferentes entrevistas. "No puedo creer que se vaya un año y no venga a ver a las nenas", había dicho la Fernández sobre su ex pareja.

Por otro lado, comenzó a circular un rumor acerca de una "mala jugada" de Matías a la mamá de sus pequeñas, en la época en la que estaban juntos. Según Tele Bajo Cero, Defederico la engañaba hace rato con su actual pareja, Priscila Leskiw. Los empleados del restaurante donde trabaja la morocha la habrían mandado al frente con un polémico dato.

Él iba con la mujer y las hijas y desaparecía en medio de la comida. Por eso ella está tan enojada, porque ahora le cae la ficha. Cuando el tema fue muy obvio Cinthia y él dejaron de ir al restaurante, pero él nunca dejó de hablar con Priscila", contaron.

