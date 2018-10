Según un comunicado que se conoció este domingo, después de una serie de estudios que le efectuaron el sábado se determinó que Del Potro sufrió la mencionada lesión mientras disputaba el torneo de Shanghai.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", señaló el tandilense.

Embed La cantidad de cosas que se me ocurren decirle... #minidelpo pic.twitter.com/NZypqUDAWS — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 2 de octubre de 2018

Del Potro utiliza una férula en la zona mientras que sigue el reposo indicado por los médicos y en los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva. En principio, la recuperación le demandaría varios meses.

