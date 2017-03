Del Potro superó a Haase y ahora se enfrenta con Federer

Llegó la hora del debut en el Masters 1000 de Miami para Juan Martín Del Potro y el saldo fue positivo. En un buen arranque de año, aunque lejos de verse favorecido por los sorteos de los cuadros, el tandilense, 29° favorito, comenzó su participación en el segundo torneo de esa categoría en 2017 derrotando a Robin Haase, 48° en el ranking mundial y aquel adversario al cual, el año pasado, en la primera ronda de Basilea, le dijo “qué pedazo de fantasma que sos” antes de dedicarle un grueso insulto. ¿La razón? Lo acusó de simular una lesión. El resultado final fue de 6-2 y 6-4 y ahora enfrentará al renovado Roger Federer.

El tandilense trató de hacer diferencias desde el comienzo del partido forzando los errores de Haase, aunque el holandés consiguió salir airoso luego de un game larguísimo. Pero en la chance siguiente, Delpo no perdonó. Quedó con doble break point a favor en el tercer juego, y aunque su rival levantó el primero con un winner de revés paralelo, en la segunda oportunidad el argentino definió con una volea de revés para quedarse con el quiebre y pasar adelante 2-1.

Si bien Haase por momentos complicó a Delpo con sus buenas defensas, aun ante la temible derecha del ex número 4 del mundo, el partido siguió con un claro dueño. Y así no sorprendió que el argentino volviera a quebrar en el séptimo juego cuando el holandés no pudo resolver en la red una pelota baja. Ya con su saque, Delpo cerró el primer parcial en 6-2.

En el segundo set reinó la paridad. Con Del Potro aferrándose a su efectivo primer servicio (consiguió el 86% de los puntos por esta vía) y Haase defendiendo su saque, los primeros ocho games los encontraron igualados 4-4. Fue ahí cuando la consistencia del argentino, quien mantuvo un nivel regular tanto con su drive como con su revés (golpe con el que aún no logra hacer el daño esperado), torció la balanza. Con el quiebre a favor, Del Potro cerró el partido en 6-4.

Ya en tercera ronda, el tandilense deberá medirse ante Roger Federer, con quien no se enfrenta desde hace más de tres años (derrota en el Máster de Londres en 2013). El historial de partidos entre ambos es favorable al suizo, quien venció en 15 ocasiones y perdió tan solo en 5 oportunidades. El duelo ante el ex número 1 del mundo, quien llegó a dicha instancia tras vencer al norteamericano Tiafoe, será el día lunes con horario a confirmar.

Del Potro se presenta en Miami en su cuarto torneo del año, luego de buenas actuaciones en Delray Beach, donde perdió la semifinal con el canadiense Milos Raonic, y de eliminaciones consecutivas -una en la segunda ronda y la otra en tercera- con el serbio Novak Djokovic en Acapulco e Indian Wells. A pesar de irse rápidamente contra el segundo del ranking, el tandilense mostró un muy buen rendimiento por momentos en ambas ocasiones forzando el tercer set en cada una de ellas.

Antes de De Potro otros dos argentinos tuvieron su oportunidad de dar un nuevo paso en el torneo y uno de ellos no la desaprovechó.

En la cancha 1, Diego Schwartzman vapuleó al español David Ferrer (27°) al vencerlo en sets corridos. El porteño, que dejó en el camino al ruso Karen Khachanov, se aprovechó de las ampollas en los pies del español, que no resistió y perdió por 6-2 y 6-4.

Ferrer no lleva un buen inicio de año: solo ganó tres de nueve partidos y se despidió en el debut de Buenos Aires, Río de Janeiro y, ahora, Miami. El alicantino comenzó ante Schwartzman de la peor manera posible, con tres errores no forzados que le dieron el primer quiebre al argentino. Y, aunque pudo igualar el marcador en el sexto, desaprovechó cuatro opciones de break y se vio 4-2 abajo.

A medida que la confianza de Ferrer caía, la de Schwartzman aumentaba. No dejó ir un triple break point y en el siguiente game cerró el parcial inicial por 6-1. Sin dudas, los 21 errores no forzados del español, cinco más que el porteño, y su escaso acierto en poner en juego su primer servicio (59 %) lastraron sus opciones de plantear más batalla.

Schwartzman no tardó en quedarse nuevamente con el servicio de su rival (lo hizo en el tercer juego) y se encontró 5-2. Fue entonces cuando Ferrer intentó reaccionar, pero ya fue demasiado tarde porque el set quedó en manos del argentino por 6-3 en un partido que se extendió por apenas 75 minutos.

En cambio, y como era previsible, Horacio Zeballos, que viene de superar al portugués Gastao Elias, perdió en la cancha central con el suizo Stan Wawrinka (máximo favorito) por 6-3 y 6-4 y sumó así su tercera derrota con el 3 del mundo, junto a la de Buenos Aires en 2012 y en Roland Garros un año después.

En una superficie dura como la de Miami, la diferencia entre el reciente finalista en Indian Wells, donde perdió con su compatriota Roger Federer, y el de Mar del Plata quedó aún más marcada, pese a que Wawrinka arrancó el partido con un susto por dos quiebres, aunque se rehizo, las solventó y se llevó el primer juego.

Superado el trance, el primer favorito por la ausencia por lesión de los dos primeros de la ATP, el escocés Andy Murray y el serbio Novak Djkovic, no tuvo problemas para llevarse el primer parcial ante un Zeballos que se mostró firme y apenas cedió una opción de quiebre en el primer set, pero el suizo no la desaprovechó y se hizo con el parcial por 6-3.

El 75 de la ATP ya no inquietó al suizo en el segundo set y Wawrinka se lo metió en el bolsillo, y con él el partido, sin ceder un break point. Ahora, Wawrinka tendrá como rival en tercera ronda al vencedor del choque entre el español Feliciano López y el tunecino Malek Jaziri.