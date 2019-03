Del Valle al Barcelona, la "Messi" de la región

recorte.jpg

“El primer día de entrenamiento en el Camp Nou me emocioné porque tenía toda la indumentaria preparada en el lujoso vestuario y las jugadoras me trataron como una más. Además de que era la más joven. Fuela experiencia más importante de mi vida, ya que desde mi punto de vista es la mejor institución del mundo. También mi paso previo por River fue bonito pero mi sueño en ese momento era jugar en Europa, por eso el técnico que tuve en el Millo, Rubén Torres, me aconsejó que me fuera de Argentina para poder crecer”, repasa quien hoy, en un hecho inédito a nivel país, dirige la Escuela de Directores Técnicos de Río Negro y es una opinión muy respetada en un ambiente que, pese a los avances, sigue pecando de machista.

“A Messi lo conocí personalmente. Eramos en ese momento y, salvando distancias, dos deportistas importantes dentro de la estructura del Barcelona. Cómo olvidarlo”, evoca con nostalgia Juli, fanática de la Pulga. En Europa ya se le otorgaba gran trascendencia a una disciplina que en Argentina era ignorada.

Año 2019. La AFA firma un histórico acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino. Quien mejor que ella, que hace tiempo viene luchando con conocimientos y empuje para que se valore la disciplina, a la hora de analizar el logro y reflexionar sobre el impacto que puede tener en la zona.

“Lo del sábado fue una gran ayuda al crecimiento del fútbol femenino. Hoy en el Valle estamos muy lejos pero ojalá algún día pueda suceder lo mismo. Son muchísimas las chicas que practican fútbol por aquí”, celebra y reivindica Rodríguez, quien vivió en carne propia el menosprecio y la falta de apoyo que sufrió durante décadas el fútbol femenino, tanto que debió irse a vivir al exterior porque“no había fútbol formativo”.

No obstante, su diagnóstico no resulta demasiado alentador. “Igual acá la situación es complicada. Volví al país hace 8 años y en todo momento insistí presentando proyectos en el que se debía apostar por el fútbol femenino, creando incluso el departamento. La reciente aceptación de la Liga Confluencia del fútbol femenino permitirá el crecimiento. Ojalá en Neuquén también la situación mejore”, expresa su deseo.

¿Qué falta? “Infraestructura, personas capacitadas para formar adecuadamente, dirigentes que piensen en la igualdad y apuesten por proyectos a largo plazo”, considera quien forma a los futuros entrenadores y entrenadoras de la zona. “Hay mujeres recibidas en la Escuela que presido que por suerte están trabajando. Por el momento estoy en otros proyectos, pero a largo plazo no descarto la idea de dirigir”, adelanta “la mujer maravilla” del balompié regional. Juliana Rodríguez, la Messi del Valle.