Delfina de MasterChef quebró en llanto al recordar su grave enfermedad

"Hola Delfi, quiero que sepas que estamos orgullosos de vos y queremos que disfrutes mucho mucho, mucho el momento, cada minuto que puedas estar con los tres Messi de la cocina. Disfrutalo mucho", dijo su papá que fue el primero en tomar la palabra.

A su lado, su mamá con mate en la mano aprovechó para darle un tip para el plato de la noche: "Toma todos tus conocimientos, los almuerzos familiares, las charlas de sobremesa, los olores, los sabores de esta ciudad e inspirate en un plato. Espero que al probarlo te lleve a casa y a nosotros. Te queremos mucho".

Fue tras ver los saludos cuando Delfi dejó la Tablet sobre la mesada y no pudo contener sus lágrimas al recordar una situación vivida hace menos de un año. "Me emociona un montón que siempre estén apoyándome. El año pasado no la pasé bien y ellos fueron una de las grandes razones por las que pude superar todo lo que me pasaba. Fue por ellos, mis amigos, mi psicóloga, mis profesoras, todo", explicó entre llanto.

"El año pasado un trastorno de ansiedad se apoderó de mí y no estuve pasándola muy bien. Después de un año no me imaginaba ni un cuarto de todo lo que me está pasando. No me imaginaba que mi vida se convierta en esto. Los amo y gracias por apoyarme en todo lo que hago", cerró Delfina.