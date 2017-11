"Fue el mejor ministro de Economía de 12 años de kirchnerismo, la sucia oligarquía nunca le va a perdonar que les haya expropiado los fondos privados de pensión, en manos de Clarín y de los banqueros chorros, y habérselo devueltos a los trabajadores argentinos", comenzó el dirigente sindical su editorial,

D’elia centró su discurso en la necesidad de que Cristina Fernández de Kirchner tome un rol protagónico para unir al kirchnerismo y armar la resistencia contra el gobierno de Mauricio Macri.

"Boudou es un prócer, un héroe nacional, un mártir. Creó la asignación universal por hijo. Es una buena persona, un tipo de buen corazón y puso todo el conocimiento de los postgrados hechos con el enemigo al servicio de la gente", dijo el piquetero.

"Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia en todo el país, hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata, europeo, choto", agregó.

Embed La oligarquía no va a perdonarle a Amado Boudou la expropiacion de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores pic.twitter.com/xg9cKBTPQe — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 3 de noviembre de 2017

"Cristina tiene que conducir la resistencia. La de Macri es la dictadura perfecta. Pongánse las pilas los K, córtenla con el sectarismo, hay que construir la resistencia. Hay que meterle mística, épica, solidaridad y organización", señaló D’Elia.

El dirigente comparó a CFK con Perón y remarcó que la ex presidenta debe tener un rol determinante en la defensa de los ex funcionarios con causa judiciales. "Que no mire para otro lado. Sino puede hacerlo desde este país, que lo haga desde otro lado, y lucharemos para que vuelva, como luchamos para que vuelva Perón. Porque Cristina es Perón", enfatizó.

Boudou es un prócer, un héroe nacional, un mártir.

"De Vido y Boudou son héroes, por lo que hicieron estos años, hay que sacarlos de la cárcel", agregó y lanzó duras críticas al gobierno de Mauricio Macri al que definió como la "dictadura perfecta".

"Este sistema está caduco, infecto y no vamos a ser cómplices de lo que aquí pase. El Papa tendría que intervenir para frenar las injusticias que estamos sufriendo", dijo.

"Volveremos y venceremos. Macri, te lo digo en la cara, patria o muerte, carajo. A vos que no fuiste capaz de jurar por la patria cuando asumiste, sos un saqueador de la peor calaña. Te hacés el vivo porque tenés todo el poder de la justicia atrás", concluyó D’Elia.

LEÉ MÁS

Detuvieron a Amado Boudou por enriquecimiento ilícito