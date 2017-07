Ocurrió en el sector donde funciona el vestuario que asiste a los participantes del Bailando, en los estudios de La Corte, ubicados en Fraga al 167, en Chacarita.

María Vilariño, la jefa de vestuario de Ideas del Sur, contó a Rating Cero cómo fueron los hechos: "Pensaron que era una fábrica de zapatos. Nachito me dice 'María mirá esta gente...' me acerqué a la puerta y les dije 'no sé de lo que están hablando. Ahí sacaron las armas y nos fuimos a la sala de costuras atrás de todo. Estábamos muy asustados. Nos dijeron que nos tiremos al piso y se la agarraron con Nachito, que era el único hombre y le decían 'te vamos a matar".

estudios.jpg Ocurrió en los estudios de Fraga al 167.

La vestuarista recordó que le exigían 'Decime dónde está la plata'. "Me agarraron del brazo, yo estaba en el piso. Le dije 'señor esto es un vestuario acá no hay plata' y me tiraron al piso", contó a Este es el show.

"Nos dijeron 'quédense ahí porque hay gente nuestra afuera' y de golpe silencio total. Una chica se había escapado por atrás y fue corriendo a La Corte a avisar. Vino la policía y estos señores se fueron caminando. Eran grandes. Se llevaron mi teléfono, una cartera y una mochila de las chicas. Estaban tranquilos".