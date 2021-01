Delincuentes robaron un auto con un nene adentro

Dado que la conductora estaba en shockeada, Ayelén se metió en escena y enfrentó a los ladrones, con el objetivo de sacar a su sobrino, quien estaba en el auto.

“Me bajé del auto y cuando me doy vuelta empiezo a escuchar los gritos, uno estaba sobre mi hermana, comencé a gritar y me dice que no grite o 'te mato' y seguí gritando, metí medio cuerpo dentro del auto pero el nene estaba atado y ellos arrancaron. Yo salí despedida por eso estoy toda golpeada", relató.

Afortunadamente, el niño fue abandonado a unas cuadras del lugar por los delincuentes, y se conoció que estaba en buen estado. "Está bien, cuando lo trajeron estaba muy asustado, shockeado, no hablaba pero empezó a hablar despacito. No sé si es tan bueno ahondar en eso. Ahora está con su mamá en la casa de la abuela, así que creo que está bien", agregó.

La mujer comentó que gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, se dieron cuenta que los delincuentes estaban vigilando su casa desde hace un buen tiempo. “El año pasado nos mudamos, según la Policía estaban esperando algo, (una oportunidad) veníamos de vacaciones y hace unos días que la casa estaba sola y capaz se daban cuenta”, expresó.

"Estoy por todos lados golpeada, son lesiones leves, fui anoche al Sanatorio Allende y me dijeron que es externo esto, pero me desperté muy angustiada", cerró la mujer sobre las heridas que mostraba su cuerpo.