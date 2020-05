El tandilense de 31 años, campeón del US Open 2009 y de la Copa Davis en 2016 con el equipo argentino, se recupera de su última operación en la rodilla derecha, en enero de este año, en lo que fue la sexta cirugía de su carrera.

Juan M. del Potro on Twitter Quería contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo mi rehabilitación. Estoy muy agradecido con Piper por estos años juntos, gran coach y gran persona.

Lo mejor en esta nueva etapa! — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) May 30, 2020

Del Potro, ex número 3 del ranking mundial, todavía no sabe cuándo podrá volver a una cancha de tenis, ya que el circuito profesional no tiene fecha de regreso aún, por lo que tampoco acordó trabajar con un nuevo entrenador.

sebastian prieto entrenador tenista.jpg

La relación de Del Potro con Prieto comenzó en septiembre de 2017, cuando coincidieron poco antes del US Open, y desde ahí continuaron juntos, hasta este momento en que el tandilense está sin jugar desde la última operación de rodilla y el coach tiene otros jugadores que atender.

Del Potro, de 31 años, se lesionó en el torneo de Queens en el 2019: se fisuró nuevamente la rodilla derecha y por eso debió pasar por el quirófano, que lo mantiene aún en etapa de recuperación.

