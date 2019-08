“Recuerdo que salí corriendo y llorando. Fui a mi casa, les conté a mi papá y a mi mamá. Y mi papá lo fue a buscar. Nunca lo encontró. Nunca se me ocurrió denunciarlo, no era una opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ir a una comisaría a decir ‘me dijo que lindo culo tenés, mostrámelo?’”, agregó la conductora.

“Poco tiempo después empezó a salir con una chica casi de mi edad, actriz también... Me lo volví a cruzar un montón de veces. Pero nunca le dije nada. No creo que se acuerde, porque debe ser algo que hace seis o siete veces por semana”.

En ese momento, Denise hizo un paralelismo con el caso Darthés. “Todo el mundo sabe cómo es. Todos saben... una vez que yo la pasé te llegan veinte mil cuentos. Si yo digo el nombre, me parece que a nadie le llamaría la atención”, contó.

En medio de su relato, Denise manifestó que se sentía molesta por no haber reaccionado en el momento. “A mí me quedó una sensación fea de no poder ubicarlo, de poder decirle ‘¿Qué creés que estás haciendo?’ Sentí que no estuve a la altura de lo que me estaba pasando... No sé ahora qué le diría... Ahora estoy mucho más fuerte. Aprendí de eso para otros castings. Él fue un asqueroso, para mi era un viejo verde asqueroso. Pero no limitó mi carrera”, comentó.

