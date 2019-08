Magaldi contó que fue acosado por un famoso conductor

“Dije que no, quería justificar que tenía novia. ‘Bueno, porque tal persona está haciendo referencia a vos, a partir de ahora no vas a ir a hablar a su programa porque quiere estar con vos’. Cuando me dijeron eso, yo conecté con un montón de situaciones con esa persona”, recordó el conductor de Canal 9.

“Era un multimedio gigante, -el grupo Infobae, luego Indalo- y yo iba a hacer columnas de tecnología. En un momento me mandó una solicitud en Facebook, yo no la acepté y ahí empezó todo el circo. Yo no entendía lo que era un acoso, no pensaba que era una situación que podía pasarle a un hombre. Más que acoso, lo llamo relación de poder”, señaló.

Revuelo en las redes

La palabras de Magaldi desataron una serie de especulaciones en las redes en las que quedaron salpicados Óscar “El Negro” González y Marcelo Tinelli, quien llegó a llevarlo a Showmatch y a jugar con la idea de que podría convertirse en su sucesor por su parecido físico.

