Mirá el particular look de Maite Lanata en PH, que llamó la atención en las redes

La última emisión de PH: Podemos Hablar, llamó la atención en las redes sociales, pero no por las historias que suelen llevar sus invitados, sino por el particular look de una actriz: Maite Lanata. Es que la joven que revolucionó a la sociedad argentina con su personaje trans llamado “Juan” en 100 para enamorarse, se vistió con un look “gótico” que no pasó desapercibido por los tuiteros.