Les indicaron que debían tener una lista de la placa en su terreno del barrio Las Lilas para que en un plazo de 60 días hábiles a partir de la firma del contrato. Una vez instalada, le cancelarían los restantes 70 mil pesos.

Firmaron el contrato en una cafetería con un representante en Neuquén al que confiaron su sueño y su dinero . “Estaba firmada por un supuesto escritor y por la que sería la referencia de Viviendas Mediterráneas. Un amigo de mi pareja lo había firmado y en ese momento nos habíamos seguro, no sospechamos ", añadieron.

Pasó mayo, luego junio y del otro lado del teléfono, que aún figura en la página con la característica 0351 de Córdoba, solo se escuchaban excusas. “Nos decían que no llegaban por el dólar, por el tiempo, porque querían juntar varias viviendas para el sur. Así estuvimos todo el año pasado. Tal es así que me bloqueó el teléfono y estamos en la nada, sin ninguna respuesta ”, se lamentó la joven.

Pasado un año, contrataron a una abogada. Dijo que enviaron cartas documentos a la dirección legal que figuraba tanto en el contrato como en la publicidad y que se las regresaron. “Tengo un contrato que supuestamente tenía valor legal, pero aparentemente no lo tengo porque no se puede hacer nada legalmente. Esta gente está supuestamente imputada en Córdoba, no se hace nada porque siguen vendiendo casas ”, enfatizó la damnificada.

Valeria señaló que la intención de hacer público lo que les pasó fue para anunciar sobre la acción de la firma. " Quiero alertar a la población, que no está en este tipo de estafa porque esta gente sigue haciéndolo ", explicó.