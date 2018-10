“En el 2016 saqué un auto por medio del Santander Río. Te abren una cuenta corriente. Lo normal, te ponen una plata, de seis mil pesos, por si tenés un descubierto. Les pedí que no manden la tarjeta a un domicilio porque me habían usurpado la casa, les mostré que estaba en juicio con ese señor. Les dije: ´La vengo a retirar´, pero qué hicieron, la mandaron”, relató en diálogo con Vuelta de Página de LU5, Nélida Acosta.

Ese fue el principio de un calvario que se inició hace dos años. Contó que al mes siguiente cuando fue a depositar la cuota del auto, por el préstamo prendario, se encontró con que tenía 6 mil pesos en descubierto.

La damnificada contó que la entidad bancaria no sólo le dio a ella la tarjeta de débito, sino que envió otra al domicilio, que ella había dicho expresamente que no fuera enviada.

“Habían retirado la suma con una tarjeta a pesar de que les dije que no mandaran. Quedaron que la iban a dar de baja. Al mes siguiente me encuentro con que este señor había sacado otros 5 mil pesos, ahí casi me muero”, se lamentó la mujer.

Tuvo que saldar la cuenta. “Al banco no les importa, tenés que pagarle porque estás en descubierto, a una tasa de interés diario. Saqué un préstamo con una tasa al 50%, fui y pagué todo al banco”, agregó.

Luego fue a Defensa del Consumidor a plantear el problema, a los ocho meses recibió un llamado en el que le comunicaban que el banco le ofrecía terminar el conflicto con 3 mil pesos. Su respuesta fue: “Me están tomando el pelo. Pagué los 11 mil más 15 ó 17 del préstamo”. Señaló que actualmente esa suma no resulta muy significativa pero sí lo era hace dos años.

Después le llega una carta de la Defensoría del Consumidor que habían multado por esta acción al banco en 40 mil pesos. “Me dijeron que me informaban para, si quería iniciar juicio contra el banco. No entiendo nada. De qué valió que fuera a hacer la denuncia si lo único que hicieron fue quedarse con 40 mil pesos de la multa y yo tengo que gastar plata en un abogado para hacer un juicio para ver si lo gano”, se preguntó la damnificada.