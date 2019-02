Denuncian al hijo de la "Mole" Moli por violencia de género

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el joven de 25 años "la sorprendió en la casa de una amiga y allí habría comenzado a agredirla y acusarla de pegarle una patada a su hija".

"No me dejaba hablar. Trataba de explicarle, pero no había forma de que entendiera. Directamente me pegó una trompada. Estaba transformado. No sé qué le habrá pasado. Fue una pelea de niñas. No me voy a poner a pelear con una criatura de seis años", sostuvo la mujer en diálogo con el portal El Doce.

DENUNCIA-MOLE.jpg

Cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría de Villa del Rosario, le exigieron que vaya al hospital y solicite un certificado médico. Finalmente, la víctima terminó con un cuello ortopédico a causa de las agresiones. "Tengo el labio hinchado, me duele mucho la cervical y tengo el brazo doblado", concluyó.

