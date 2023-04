Denuncian a Cinthia Fernández por tirar gas pimienta a sus vecinos

Durante un audio que le dio a "Desayuno Americano", la vecina en conflicto con Cinthia Fernández explicó cómo se generó esta dramática pelea: "Hicimos la fiesta de 15 de mi hija. Había 50 chicos, 50 adultos, familiares y amigos, entre 14 y 16 años. Como se ve en el video, uno de los chicos sale por la puerta de atrás y le patea la puerta. No los vi salir y me hago responsable".

"Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. Luego empiezo a sentir mareos y uno de los chicos me dice 'tiró gas pimienta'", continuó.

"Le pregunté si tiró gas pimienta en mi casa y me respondió '¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente'. Le pedí disculpas. Mi prima embarazada de ocho meses le afectó. Una nena, no la vi porque se la llevó su madre, pero escupió sangre. Afectó mucho", manifestó la vecina de la bailarina.

escandalo cinthia

"Llamé a los que le patearon la puerta y por supuesto me dijeron que se iban a hacer cargo de todo y me pidieron disculpas. Un error pelotudísimo, totalmente. Y me hago totalmente cargo de eso", expresó, mientras continuaba aclarando que no había razones para que Fernández reaccione así.

Por su parte, Fernández aseguró no haber tirado gas a mansalva: "Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a dónde tiré. Tengo las pruebas de todo. Voy a denunciar a las personas que corresponde. A mí no me van a ensuciar", dijo enfurecida por la denuncia.