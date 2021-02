Denuncian que funcionarios se vacunaron fuera del cronograma

La situación tomó estado público cuando trascendieron tres audios de una asamblea donde los trabajadores pedían explicaciones al director del hospital.

"Sí; vacuné a la señora del intendente", se puede escuchar decir al directivo en uno de los audios. "¿Y qué función cumple ella?", preguntó un asambleísta. "Está en contacto estrecho con el intendente", fue la respuesta del doctor Tripputi.

Según explicó el director del hospital, se vacunaron 75 personas, sin alcanzar a todo el personal del hospital que llega a 200 personas, lo que generó la controversia, dado que los miembros del COE, la esposa del intendente, otros empleados municipales y 16 abuelos del geriátrico municipal que sí recibieron la Sputnik V en la primer etapa incumplían el protocolo previsto en la provincia.

El Ministerio de Salud de Santa Cruz inició una investigación y no descartan sanciones. "La falla no se puede dejar pasar, no cabe. Me parece hasta provocador para la población. Quedan muchas más vacunas por hacer y este error no se va a permitir", afirmó la doctora Laura Beveraggi, subsecretaria en Acceso y Equidad de Salud del ministerio en diálogo con Cambalache, programa que se emite por la FM Tiempo de Río Gallegos.

-> Robo en Comodoro Rivadavia



El robo de 30 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus generó un dolor de cabeza para las autoridades de Comodoro Rivadavia. Las mismas habían sido almacenadas junto a otras 1470 en la dirección del Área Programática Sur, un edificio ubicado en la esquina de las avenidas General Solari e Hipólito Yrigoyen, dentro del perímetro del Hospital Regional, el centro de salud cabecera de la ciudad.

Los últimos días de enero, personal ese organismo-organismo dependiente de la cartera provincial de salud advirtió faltantes en la segunda dosis e hizo la denuncia por el robo de las ampollas el lunes 8 de febrero. Intervino el Ministerio Público Fiscal y la investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Rubio, con la supervisión del jefe de los fiscales Juan Carlos Caperochipi.

Eduardo Wasserman, director del establecimiento, informó que el hospital cede el espacio para la ejecución del plan de vacunación. No hace acopio: sólo se abre, se coloca y si hubiese excedente, se devuelve. “Las vacunas se conservan a unos cien metros del área central del hospital. Es un lugar aparte con entrada propia. Tiene cámaras, alarma. Es un edificio de dos pisos que está dentro del perímetro del hospital. Pero nosotros solo colocamos la vacuna”, se defendió el director que se enteró hace poco más de una semana del faltante de dosis. Contó, a su vez, que las alarmas no se activaron y los agentes de seguridad del hospital no advirtieron ningún movimiento sospechoso en las salas de refrigeración de las ampollas.

Chubut (1).jpg El robo ocurrió dentro del perímetro del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, en el edificio del Área Programática Sur.

“Es triste lo que pasó por la necesidad que estamos teniendo. Cuando el recurso es finito y son tan pocas las vacunas que tenemos, es importante que las autoridades provinciales generen los mecanismos para cuidar como corresponde este tipo de cosas”, remarcó por su parte el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, informó en diálogo con Télam que "se radicó la correspondiente denuncia, atento a que estamos frente a un presunto hurto porque no había ningún elemento violentado y el consultorio estaba bajo llave". "Lo que se dispuso por nuestra parte es el inicio de un sumario interno para determinar responsabilidades porque los elementos fueron sacados de un lugar al que solo accede personal propio", subrayó.