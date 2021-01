Denuncian que Luli Salazar está extorsionando a Redrado

“Hablé con Martín, soy su amiga hace más de veinte años. Conozco a quien fue su esposa y la madre de sus hijos. También conozco a Lulú, su última relación . Él no va a hablar porque nunca habló y no es su estilo”, remarcó la empresaria en diálogo con el programa El run run del espectáculo.

“Martín me dijo: ‘Lucía yo a las cosas las arregló de forma privada’”, agregó luego de cuestionar la actitud de Salazar, quien utilizó su espacio en Polémica en el bar para hacer un fuerte descargo contra el ex presidente del Banco Central. “Me llama poderosamente la atención escuchando todo lo que dijo Luciana, por qué justo ahora que Martín rompe con Lulú, ella sale a hablar”, manifestó Miranda para después disparar: “Él se siente extorsionado y ella se aprovecha”.

“Yo creo que le encanta ensuciar y como sabe que no hay respuesta por parte de él... Ella no puede hablar que cuando Martín estaba en una relación con Lulú las prefirió a ellas”, dijo en relación a lo que la modelo aseguró sobre ella y su pequeña hija Matilda. “Si eso fuera así, ¿por qué Martín no está con ella?”, añadió.

“Yo creo que el tema con él no lo terminó porque no entiendo cómo sigue hablando. Ella habla que se veía con él y no fue así. Una vez a través de un amigo en común, ella pactó en encontrarse con Martín en su oficina porque decía que la nena quería verlo”, sostuvo.

Embed

Con otro hombre

En otro tramo de la entrevista, Miranda reveló que Luciana está en pareja con otro hombre. “¿Por qué hace todo esto si ella también está saliendo con una persona hace muchos años? Está con un empresario que se llama Marcelo Aun”, afirmó

Por otro lado, se refirió al supuesto contrato que tienen Redrado y Salazar donde el economista se habría comprometido a mantener a Matilda hasta que sea mayor de edad. “Yo no vi firmado ese contrato. Se dicen muchas cosas”, concluyó la amiga del político.