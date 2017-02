Denuncian que una escuela amontona a sus alumnos

Plottier.- La comunidad educativa de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad Nº 4 se manifestó “indignada” ante los avances en las reformas edilicias que solicitaron al Consejo Provincial de Educación (CPE). Pidieron más baños y les colocaron otro inodoro al lado del que ya tenían. Además, ahora habrá un baño para hombres y otro para mujeres que compartirán docentes y alumnos.

A la ex Escuela Laboral Nº 4, que funciona en un galpón ubicado en el predio de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Plottier (APAD), concurrían 31 alumnos y este año se sumarán 23. Por eso, los directivos solicitaron más baños y más aulas.

La semana pasada, cuando los docentes se presentaron a trabajar, encontraron que en el pequeño baño que tenían destinado para el personal instalaron un inodoro a escasos veinte centímetros del que ya existía. Y en el baño que usaban los alumnos colocaron dos mingitorios y dos lavatorios.

Florencia Asteasuain, psicopedagoga de la institución, indicó que “no va a ser cómodo para los alumnos” aunque coloquen un tabique entre los inodoros.

“Nos preocupa porque el espacio es muy chico y nosotros tenemos alumnos con movilidad reducida: no van a entrar. Les falta poner el biombo y los elementos para que se apoyen los alumnos, que los necesitan por sus problemas físicos”, detalló Asteasuain.

En otro orden, en respuesta al pedido de más aulas se achicaron las dos existentes para tener tres en el mismo espacio. “No van a entrar o van a quedar todos amontonados”, alertaron los docentes.

En la revisión general, hasta el momento constataron que los calefactores están apoyados sobre el durlock y que no revisaron las pérdidas de gas que el año pasado los dejaron sin clases varios días.

Los docentes se van a reunir nuevamente mañana en la institución, donde esperan recibir el informe final de las reformas.

“Obras exprés”

“A pocos días de iniciar el ciclo lectivo y en la recorrida de escuelas, confirmamos que no se avanzó con las obras. Se realizaron ‘mejoras’ que no son las que necesitan; por el contrario, indican claramente que no se está pensado ni proyectando como solución, más bien es una tomada de pelo. Son las obras exprés que anunció el gobierno provincial”, cuestionó ATEN.