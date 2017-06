Denuncian a un hombre que cobra "peaje" con un rifle en la ruta del petróleo

La insólita escena, según advierten, se repite cotidianamente con el mismo hombre, entre la rotonda de pluspetrol y la rotonda de Mari Menuco. El modus operandi consiste en detener a camiones o autos en plena ruta y, con un rifle en mano, obligarlos a que le paguen 200, 500 y hasta 1000 pesos.

"Si no le pagás, no cruzás, es simple. El tipo va, se te planta adelante y no te deja pasar. Todos los días pasa lo mismo", aseguró Víctor, camionero de la región, en comunicación con LU5.

Algunos camioneros, cansados de toparse con la misma situación, aseguraron que decidieron cambiar de recorrido. Sin embargo, a la mayoría no le ha quedado otra opción y han tenido que pagarle para poder seguir circulando.

Por su parte, la Policía aseguró que en las localidades aledañas a la zona no se registran denuncias formales, por lo que recomiendan a las personas radicar la denuncia en la comisaría al llegar a destino, en cualquier localidad.