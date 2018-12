Denuncian a un senador nacional por acoso sexual a una empleada

Según se conoció de la declaración de la víctima, que publicó TN, "al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa'". Incluso agregó: "Me enviaba videos alusivos al sexo".

La mujer, que hacía un par de años trabajaba en el Congreso, aclaró que no tenía vínculos, ni de confianza ni de amistad con el senador.

En la denuncia, la víctima contó que ingresó a la Cámara de Diputados como empleada en 2001, pero a partir de 2004 y hasta 2016 se desempeñó como secretaria de la Convención Nacional de la UCR. A continuación, volvió a trabajar en Diputados, en la comisión de Juicio Político, hasta que hace aproximadamente un año empezó a desempeñarse como asesora de Marino.

"Los día 14 de cada mes me presentaba personalmente en el despacho del senador para conseguir la firma del certificado de asistencia. La primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me toco los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café", remarcó.

Enseguida agregó que Marino le "dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento" se veían.

En la denuncia, la mujer también involucró al jefe de despacho del pampeano, "Pedro 'Cachi' Fiorda, a quien también acusó de presunto abuso.

"Al mes siguiente, concurrí al despacho del senador, me atendió en esta oportunidad Pedro Fiorda, quien me hizo pasar a su oficina. En esta ocasión me dio conversación, me invitó a sentarme, me comentó que Marino tenia aspiraciones de ser gobernador de la Provincia de La Pampa y que tenía intenciones de hacer una operación política acusando de pedofilia al por entonces pre candidato a gobernador de La Pampa por Cambiemos", indicó.

Sin embargo, la mujer detalló los motivos de por qué denunció a Fiorda: "Me tomó de los dos brazos con fuerza, y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo pero no lo logré. Luego me dijo ´Te voy a llamar a ver cómo 'seguimos´. Los días siguientes a este episodio me llamó insistentemente a mi teléfono celular desde el suyo para que nos veamos. Yo nunca atendí. Sentí asco y mucho miedo por lo que había sucedido".

