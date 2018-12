Más temprano, Darthés había dicho que los jóvenes eran pareja en el momento en que estaban en el país centroamericano, hecho que negó Guilera, quien confirmó que el vínculo amoroso ya había quedado atrás. En segundo lugar -y más importante-, el artista surgido de Rebelde Way, en 2003, detalló una llamada que recibió por parte de Darthés el día anterior a que Fardin realizara la denuncia pública en el Multiteatro de Buenos Aires.

"Esto fue el lunes, a las 7 de la tarde, casi 24 horas antes de que Thelma haga la conferencia. Me escribió -Darthés- de un número que yo no tenía registrado, con la foto de un chico, de un adolescente. Y me dice ‘Juancho, soy Juan Darthés, ¿te puedo hablar?’", inició su relato.

Y prosiguió: "Como no reconocí la foto, le pregunté ‘¿es tu hijo?’. Y me dice sí, negro, te estoy hablando del teléfono de él, ¿te puedo llamar? Yo pensaba que me iba a ofrecer una propuesta laboral, que es lo más común de un llamado así. Y me dice, ‘disculpa que te llame, ¿cómo andás?’".

Y acerca del momento en que Darthés le blanquó para qué lo contactaba, narró: "Me dice, 'estoy desesperado, porque me llegó de fuente muy fiel que mañana Thelma me va a acusar a mi de violación'. Yo, duro, en el teléfono, no entendía por qué me esta llamando. Y entonces me hace dos preguntas".

Y precisó que Darthés buscaba saber sí él "seguía en contacto" con su ex y después le precisó: "Y la segunda pregunta que me hace y que a mí me llamó realmente la atención, y me da la sensación de que hay una utilización de información o una manipulación es, 10 años después, fue que si yo me acordaba que en algún momento yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él".

"Yo le dije que no y que ni me acordaba de hablar con él de Thelma. Es muy raro que yo pueda acordarme de algo que hablé con vos hace 10 años. Mis recuerdos son mucho más emocionales que fácticos en cuanto a una conversación casual en una gira. Básicamente, ahí terminó la conversación, y me pidió que lo disculpara por meterme en todo este mambo", concluyó el relato.

Acerca de qué le genera todo esto y de sus sensaciones, contó: "Tengo una sensación de repudio, de que no lo puedo creer, de dolor, no lo entiendo. Tenía 16 años Thelma. Todo el elenco esta shockeado. Nos estamos preguntando cómo nadie se dio cuenta de nada".

Por último, le envió un mensaje de apoyo a Thelma: "A mí lo que me importa es acompañarla a Thelma y tiene mi apoyo incondicional y absoluto. Lo que menos me importa es lo que me pase a mi con este llamado. Lo primero que hice fue llamarla a ella, tratar de comunicarme. Intenté desesperadamente comunicarme con ella porque me pareció que tenía que tener esta información".

