Embed

Por otro lado, el cantante dio a conocer que le brindó una entrevista a Mauro Viale en la que contó su verdad y que se difundiría este jueves por la tarde.

Embed Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 13 de diciembre de 2018

Acá, el mensaje que le habría enviado a sus amigos:

La verdad es que es muy triste lo fácil que es darle RT o publicar algo en su historia sin medir las consecuencias de sus actos.

La gente juzga con un mínimo conocimiento sobre una cuestión, con sólo ver un video de un minuto, con sólo un comentario.

Todos buscamos justicia, que se haga el bien social, y lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia.

Creo que lo correcto es dejar que la Justicia haga su trabajo, que prueba la veracidad o falsedad de los hechos y en base a eso generar un movimiento social.

Y no, no es mejor defender a una "mentirosa" que a un "violador". Porque si de hecho la persona resulta ser inocente realmente las consecuencias de los actos que no cometió ya habrán destruido su vida.

Como sociedad busquemos justicia, defendamos nuestros derechos, ayudemos a concientizar, a establecer límites, mejorar la educación sexual pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente.

LEÉ MÁS

Nueva denuncia: "Juan Darthés es un abusador serial terrible"

¿Qué dijo la esposa de Darthés sobre la denuncia de violación de Thelma Fardín?