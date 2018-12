Darthés rompió el silencio: "Cómo podría hacer yo una cosa así"

Y agregó: "Yo la saqué de la habitación. Yo le dije estás loca, '¿qué te pasa? Vos tenés un novio'. Soy un tipo grande. Fui yo el que le dijo que mis hijos tenían la misma edad que ella. Pero por Dios, cómo podría hacer yo una cosa así. No pasó absolutamente nada".

En cuanto a la denuncia y el posible procesamiento, comentó: "Voy a ir a Nicaragua, me voy a presentar. Fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí, me presenté ante la Justicia, no es casualidad que me castiguen de esta manera".

Acerca del alejamiento de la abogada Ana Rosenfeld, argumentó: "Creo que antepuso su lugar. No estoy de acuerdo con lo que hizo. No puedo obligar a la gente que me crea. Cómo hago para defenderme de esto".

Embed Mauro Viale entrevistó en una semana a dos violadores. Uno está preso, el otro esperemos que pronto también! — rodrigo lussich (@rodrigolussich) 13 de diciembre de 2018

Embed La nota con @darthesjuan1 puso al canal de noticias en segundo puesto, por sobre los canales de aire.

Un récord.

A nadie, le interesa el escándalo. No? pic.twitter.com/rdLMfcIQYG — ANGEL (@AngeldebritoOk) 13 de diciembre de 2018

Por último, Darthés apeló a tocar la fibra íntima de la opinión pública: "Estoy muerto cívicamente, en mi carrera. Pero eso no me importa. Ahora, lo único que me importa son mis hijos y mi mujer. Si esto fuera mentira, qué pasaría. Lo único que quiere hacer es cuidar a estos dos pibes que tengo acá. Ellos son tres seres increíbles".

La entrevista completa:

