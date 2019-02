Denunciaron a chofer por no querer subir a una nena discapacitada

Y explicó: "La silla no se pliega porque está hecha a medida para Lena. Ahí le dije que no se podía y empezó a decirme que alguien se iba a lastimar y que iba a ser su culpa. Ahí una señora me cambió el asiento y me pidió que me tranquilizara. Me puse muy mal y me largué a llorar".

Carolina contaba con el apoyo de los pasajeros del ómnibus: "La gente le decía que la silla no molestaba y él me decía que lo que correspondía es que me bajara y que me tomara uno de los coches que tienen rampa, me lo dijo como tres veces".

Ella estaba muy nerviosa y no quería que la situación afectara a sus hijas, por lo cual prefirió bajarse por lo incómoda que la hizo sentir el conductor de la unidad.

"¿Querés que me baje del micro? Me bajo. Estaba muy nerviosa y no quería pelear porque estaban las nenas. Paró el micro en un lugar en el que no había parada y me dijo '¿te vas a bajar?'. Me bajé, bajé a mis hijas, bajé la sillita y le dije ojalá nunca te pase", contó.

Ahora, al tomar relevancia lo sucedido y al iniciar acciones en el Instituto Nacional contra la Discriminación -INADI-, la empresa de colectivos se disculpó con Carolina y anunció que tomará medidas para que no vuelva a suceder algo por el estilo.

Lena tienen espina bífida y padece la enfermedad conocida como Mielomeningocele con malformación de Arnold Chiari, producto de deformidades en el cerebro y en la médula espinal.

Lena no llegó el martes a la rehabilitación.

