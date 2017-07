Ayer se dieron a conocer esos chats en los que el jugador mantuvo mientras estaba en México. "Mandá fotos" le dijo Fabbro a la niña. "No da", le respondió ella: "Pedile esas cosas a tu novia", le reprochó, en referencia a su pareja, la modelo Larissa Riquelme. "A mi novio tampoco le mando fotos así", dijo luego.

"Perdón, pero me parece que no da", le contestó ella. Luego, Fabbro se puso un poco insistente. Comenzó con emoticones, caras tristes, de llanto, caras de ansiedad. "¿Tenés jeans? A verlooo", dijo el jugador, antojadizo. "No, pollera", respondió ella. Finalmente, la niña le envió dos fotos a su padrino futbolista, ninguna en una pose sensual, ninguna imagen provocativa.

Fue el hermano mayor de la joven quien se alarmó al ver de lejos la pantalla del teléfono porque del otro lado estaba Fabbro, que es padre de un hijo. Luego, la niña le contó a su madre que no era reciente y que eran cinco años de supuestos ataques sexuales denigrantes a manos del futbolista.

Según lo que oyeron su madre, su hermano y luego una psicóloga, los episodios comenzaron cuando la niña tenía seis años, cinco años de toqueteos, de sexo oral, de episodios traumáticos en el auto de Fabbro, en la casa de su abuela.

fabbro4.jpg

La madre radicó la denuncia en la Comisaría 52° de la Policía de la Ciudad en Villa Lugano. La causa penal está en el Juzgado N°32 a cargo del doctor Santiago Quian Zavalía. La calificación: abuso sexual con acceso carnal agravado por vínculo. La pena máxima: 20 años de cárcel. Los chats entre su hija y Fabbro fueron incorporados al expediente. Hoy, ilustran esta nota.

Por lo pronto, el juez Quian Zavalía instó a Migraciones a que efectivamente informe cualquier entrada de Fabbro al país. Queda lo que piensa la defensa: Fernando Burlando, hoy candidato peronista, es el abogado que representa al jugador. Por lo pronto, ya presentó un perito de peso, Mariano N. Castex, uno de los expertos forenses más renombrados de la Argentina.