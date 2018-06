Según el relato de la mujer, Ana María Cárdenas, el incidente ocurrido en la calle hace ocho años involucró insultos, empujones y requirió la presencia de la policía. Dos años después, el hombre presentó una demanda de 260 mil pesos por "fisura mandibular" que fue apelada, aunque la mujer debió pagar casi 80 mil pesos.

Al momento del hecho, ella se encontraba junto a su hijo de 16 años, quien discutió con el hombre, y aseguró que la policía no constató la lesión por la que fue demandada.

"En el expediente dice que por ser empleado municipal no tendría que haber generado la situación de violencia y que me violentó por mi género, que es violento y xenófobo (ya que hizo referencia a la nacionalidad chilena de la mujer), pero me hacen pagar a mí, y me sigue acosando y molestando", sostuvo la mujer con profunda desesperación.

En el medio, Cárdenas describió a LM Neuquén que siguió recibiendo hostigamientos por parte del municipal y que le otorgaron una medida cautelar de restricción de acercamiento, que fue incumplida.

"Me le crucé en la vida y de ahí que vivo un infierno. Le pusieron perimetral y la violó dos veces. No puedo vivir en paz. Lo tengo filmado dos veces que estaba esperándome. Ayer lo violentó a mi esposo en el banco", agregó la mujer.

