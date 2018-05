Denunció que le robaron la tortuga en barrio Santa Genoveva: ¿Dónde está Theodora?

Jenny Sandoval contó a LM Neuquén que el hecho ocurrió ayer cerca de las 16. Según le contó una vecina, el nene se bajó de un auto Fiat Palio, manejado por un hombre mayor, forcejeó el portón del garage y se la llevó en cuestión de segundos. El insólito episodio se viralizó por las redes y todos buscan a la mascota.

Theodora, tal el nombre de la tortuga y es macho, vivía con Jenny desde enero pasado cuando su marido la encontró deambulando en medio de una ruta pampeana. Según contó la mujer, tenía las patas lastimadas de tanto caminar en el asfalto caliente, heridas en su cuerpo y el caparazón con rasguños, por lo que creen que habría escapado de las garras de un animal salvaje.

"Siempre la dejaba en el patio delantero con mi perro, un beagle, y los vigilaba a cada rato por la ventana. Justo ayer me puse a arreglar la cama de mis hijos y cuando vuelvo para verlos, Theodora no estaba más. Salí, la busqué por todos, hasta abajo de los autos. En ese momento se acercó mi vecino y me preguntó si buscaba a la tortuga, y ahí me contó que vio a un nene bajarse de un auto, pateó el portón y se la robó", explicó Jenny a LMN.

A su vez, se mostró sorprendida de que alguien haya irrumpido en su hogar simplemente para robarse una tortuga y no, por ejemplo, su perro de raza.

A la hora de buscar alguna idea de por qué se la llevaron, la joven asegura que podría tratarse de una familia que quería tenerla de mascota o para venderla a través de las redes sociales.

Por esta razón, publicó las fotos del pequeño animal por diferentes grupos de perros y gatos perdidos en Facebook, como así también en páginas de compra y venta.

