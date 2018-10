Laura Salazar, madre de la menor, relató a LM Neuquén que su hija sufrió un accidente en la clase de educación física, la cual va de 13:15 a 14:15 y que inmediatamente la llamaron para que asista al lugar. “La profesora de educación física me llamó para avisarme que mi hija se había golpeado unos de los dedos durante la clase y me pidieron que me acercara al colegio. Fui hasta la escuela alrededor de las 14:20 y me dijeron que había llamado a una ambulancia y que estaba por llegar al lugar, pero lo hizo recién a las 15:40. Bajo un enfermero y le hizo una férula de cartón con la caja de un medicamento. Luego llamó a un médico y le dijeron que no era necesario hacer una radiografía”, expresó la mujer indignada con la situación.