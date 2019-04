Denunció a su papá por agredirla a golpes de puño

En diálogo con LMN, la joven relató que la agresión ocurrió el domingo a la noche cuando estaban por despedirse, ya que ella viajaba a Buenos Aires para comenzar la facultad. “Me había pasado a buscar para ir a una heladería a despedirnos, yo quería llevar a mi perra y no me dejó. Cuando me buscó, me preguntó por qué no la había llevado (a la perra) y me empezó a insultar”, contó la joven.

“No entendía por qué me hacía eso, justo antes de irme. Me quedé en shock, nunca me había levantado la mano antes. Siempre lo defendí pero después de esto abrí los ojos”, dijo la joven víctima que denunció que su papá biológico la había agredido.

“Me dio una cachetada, me agarró de la campera y le pegué una patada en el pecho para alejarlo. Ahí me pegó una piña en la cara, me seguía pegando. Estaba mi hermanito llorando y la pareja de él, que le gritaba, pero no lo paraba”, sostuvo la chica, quien tras la agresión se fue del lugar.

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, no se lo voy a dejar pasar. En cuanto llegue a Neuquén, voy a asesorarme para ver cómo se sigue con esto”, aseguró su mamá.

“Él está publicando por todos lados que con mi pareja consumimos drogas con el fin de ensuciarnos. Mucha gente me conoce por ser profesora de danzas en Neuquén y tengo una conducta intachable, pero esa es la forma barata que tiene para defenderse”, explicó la mujer ante las publicaciones del hombre, quien negó lo ocurrido.

