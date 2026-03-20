A Boca le tocó "el grupo de la muerte": qué dijo Riquelme tras el sorteo

El presidente de Boca , Juan Román Riquelme estuvo presente en el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana y, también, de Copa Libertadores y habló con la prensa sobre las sensaciones que tiene de cara al inicio del torneo internacional, la presencia de Leandro Paredes que renovó la ilusión, cómo se vive el mundo xeneize en la actualidad, entre otros temas.

Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador serán los rivales. Para muchos es "el grupo de la muerte":

“Nosotros siempre pensamos que vamos a llegar hasta el final , es la manera de pensar que tengo, de vivir. Cuando era futbolista tenía en la cabeza que teníamos que jugar los 14 partidos, hoy son 13 porque la final es única; y sigo pensando igual”, contó Riquelme y agregó: “Siempre me da mucha felicidad cuando nos toca estar acá. Es una Copa que yo le tengo mucho cariño, mucho amor, me dio muchas alegrías, a los hinchas también”.

A su vez se refirió a la clave par afrontar el torneo: “El equipo se tiene que hacer fuerte en casa, nosotros nos sentimos muy seguros en la Bombonera con nuestra gente. El domingo la gente seguro lo va a disfrutar así. A mí la Libertadores me da felicidad e ilusión. Ahora a trabajar y ver si podemos jugar los 13 partidos de la Copa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2034796790470316301&partner=&hide_thread=false "LO ÚNICO QUE TENGO EN LA CABEZA ES JUGAR LOS 13 PARTIDOS"



Juan Román Riquelme, presidente de Boca, en exclusiva con DSPORTS, tras el sorteo de la CONMEBOL Libertadores.



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“Es una obsesión para todos, creo que los demás no juegan para no ganarla. El hincha de Boca la vive de una manera muy especial. Hay que soñar con que vas a jugar todos los partidos, si nos hacemos fuertes de local vamos a hacer fuerza”, dijo en su relato. En otra parte de su discurso agregó: “Nosotros comenzamos la primera Copa en el 2000. A mí me tocó llegar en el ’96 y recién participamos en el 2000. Hoy se vive todo muy rápido, dramático, todo es problema. Esa época no la jugábamos y a partir del 2000 empezó a ser todo lindo, parecía fácil”,

Por otra parte soltó: “En el fútbol argentino todo es muy apresurado. Si ganás dos partidos sos una maravilla, cuando empataste dos ya no es lo mismo. Entendemos que de nuestro club se tiene que hablar y es así, pero tenemos cosas muy buenas desde la Copa Argentina, en el que el equipo respetó a su rival. En casa contra el equipo de Mendoza merecíamos ganar. Después contra Lanús, que venía de ser campeón ante el Flamengo, Boca fue claramente superior. El otro día contra Unión en el segundo tiempo lo hizo muy bien. El equipo va creciendo y seguramente que cuando va ganando parece una maravilla. Comenzamos esta temporada, parece que llevamos cuatro meses y recién vamos dos porque son muchos partidos”.

“Lo más especial es para nuestro hincha. No hay nadie que se ilusione más y el hincha de Boca, que es lo máximo. Cavani (Edinson) vino para jugar la Libertadores y ojalá que el flaco se recupere. El equipo lo necesita y siempre vamos a confiar en él. Leandro (Paredes) vino a jugar la copa y a partir de hoy ya sabe contra quién nos toca. Seguro que ya está ahí hablando con sus compañeros. Ahora hay que estar todos juntos e ilusionarnos”, dijo en el cierre de su relato.