A horas de irse de Racing, Paolo Guerrero eligió el mejor club de Argentina

“Recién terminamos de hablar con Paolo Guerrero, agarró sus cosas, se despidió de sus compañeros que estaban cerca del vestuario, y se va rumbo a Río de Janeiro donde tiene su casa. No va a seguir en Racing, algo que ya venía hablando una semana aquí. El hecho que traigan un delantero, eso no le gustó. No estaba sumando los minutos que él quería, y se veía más afuera que adentro del once titular. Todavía no tiene un destino asegurado en cuanto a un club, hay un montón de cosas que terminaron sumando para que los tiempos se aceleren”, dijo el periodista argentino de TyC Sports.