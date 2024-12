A qué entrenador puso en un equipo de Primera el Pájaro Caniggia desde que es representante

Troglio, de 59 años, llega tras una destacada trayectoria en Olimpia de Honduras, donde conquistó nueve títulos en dos ciclos. A pesar de su último paso amargo por San Lorenzo en 2022, donde solo consiguió una victoria en diez partidos, el técnico se muestra renovado y entusiasmado con este proyecto. "Tenía la necesidad de volver a Argentina y dirigir acá. Instituto estaba entre los equipos que me gustaba dirigir, con fundamentos y estructura. No dudé en aceptar cuando me llamaron", explicó Troglio durante su presentación.