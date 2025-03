A qué famoso futbolista argentino suspendieron por 10 fechas en Italia

"Lo siento enormemente por Dorval. Y también siento mencionar el nombre de Vázquez, porque no es bueno, pero estoy obligado a hacerlo porque si no nos quedamos callados siempre. Cosas así no se pueden decir. A fuerza de callar y esconder el polvo debajo de la alfombra no estamos resolviendo nada. En 2025 estamos hartos de hablar de estas cosas", añadió el entrenador respecto a lo hecho.

Casi un mes después de lo acontecido, se decidió castigar al Mudo Vázquez de manera contundente: 10 fechas de sanción. Por consiguiente, no podrá ser convocado en las nueve jornadas restantes de la fase regular de la segunda división italiana, así como tampoco un eventual primer choque de play-offs por el ascenso a la Serie A.

Se trata de una baja sensible para la institución de Lombardía, ya que Vázquez era asiduo titular, más aún, teniendo en cuenta la posición en la que se encuentran: cuartos, peleando por meterse en zona de ascenso directo y a la vez no perder su cupo en las llaves de eliminación directa.

La defensa del Cremonese para Franco Vázquez

Luego de los dichos del director técnico del Bari, desde el club del cordobés, el Cremonese, salieron a respaldar al Mudo con un comunicado dando su visión de los hechos.

"En lo que se refiere al partido Bari - Cremonese y a los presuntos comentarios atribuidos al futbolista Franco Vázquez, el director general del Cremonese, Paolo Armenia, declaró: 'Hemos hablado con el jugador, que ha negado rotundamente haber dirigido insultos racistas al futbolista del Bari. Para nosotros, la discusión termina aquí'", sentenciaron.