A qué periodista de TyC Sports colgaron y lo dejarán sin trabajar 1 mes

Gastón Edul, reconocido periodista deportivo de TyC Sports , ha sido convocado para participar en la edición de celebridades de Bake Off Argentina, un movimiento que marca su debut en la televisión fuera del ámbito deportivo. Sin embargo, esta nueva aventura televisiva no ha sido del todo bien recibida en su entorno laboral, generando tensiones con el canal que ha sido su hogar profesional durante varios años.

Edul, quien se ha destacado por su cobertura de la Selección Argentina, se enfrenta ahora a un dilema entre sus compromisos con TyC Sports y las exigencias del reality de cocina que se emitirá por Telefe. La coincidencia de fechas entre las grabaciones de Bake Off y la próxima fecha FIFA de Eliminatorias ha provocado que el periodista no pueda viajar con la albiceleste en su doble compromiso contra Chile y Colombia, programados para el 5 y 10 de septiembre respectivamente.

TyC Sports 1.jpg Gastón Edul, periodista de TyC Sports

El enojo de TyC Sports con Gastón Edul

Según informó Agustín Rey en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), esta situación ha generado malestar en TyC Sports, donde el canal no ve con buenos ojos que uno de sus principales cronistas no esté disponible para cubrir a la Selección en un momento tan crucial. "En TyC Sports están molestos con Gastón Edul porque durante más de un mes va a grabar Bake Off Famosos y no viajará con la Selección", publicó Rey. Como resultado, la cadena deportiva ha decidido que el periodista Joaquín Bruno, conocido por su cobertura de Racing, ocupe temporalmente el lugar de Edul en la cobertura de la Selección.